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Кремль опроверг слухи о приказе чиновникам "почистить переписки"

12:57
  • вторник
  • 27 августа 2024

Госслужащие не должны использовать мессенджеры в служебных целях

Чистить переписки в свете задержания создателя Telegram Павла Дурова — это полная глупость, тем более что государственные служащие и так не должны пользоваться любыми мессенджерами в рабочих целях. Такое заявление сделал во вторник, 27 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля подчеркнул, что в администрации президента России в служебных целях не используют мессенджеры, потому что "это было бы просто нарушением служебных правил и служебной этики". Песков напомнил, что ни один мессенджер не является надежным с точки зрения информационной безопасности, это в равной мере касается и Telegram.

Что касается дальнейшей судьбы Павла Дурова, пресс-секретарь президента России отметил, что "обвинения действительно предъявлены очень серьезные, они требуют не менее серьезной доказательной базы".

В отсутствие таких веских доказательств "налицо прямая попытка ограничения свободы коммуникаций и, можно даже сказать, прямого запугивания руководителя крупной компании". Песков заявил, что в подобном случае "налицо будет именно политика", хотя именно политическую подоплеку яро отвергал в этом деле президент Франции Эмманюэль Макрон.

готова оказывать поддержку задержанному в Париже основателю Telegram Павлу Дурову как россиянину, однако ситуация осложнена тем, что предприниматель обладает и французским гражданством, цитирует Пескова ТАСС.

Из-за наличия у бизнесмена паспорта республики французское правосудие рассматривает его исключительно как своего гражданина и имеет право пренебречь фактом российского гражданства — для Парижа оно в этом контексте второстепенно.

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