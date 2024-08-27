Для России главное — достичь целей спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во вторник, 27 августа, что приоритетом для нашего государства остается достижение целей специальной военной операции.

Спикера Кремля попросили высказывание бывшего премьер-министра России Сергея Степашина о том, что необходимо объявить режим в Киеве террористическим.

Песков подчеркнул, что "для нас главное — достичь целей специальной военной операции и выполнить все задачи", причем он заверил, что "и цели будут достигнуты, и задачи будут выполнены", сообщает ТАСС.

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова подчеркивала, что США и другие страны коллективного Запада поддерживают варварские террористические действия Украины, продолжая поставлять Киеву вооружение, хотя Москва выступает за многостороннее сотрудничество в области противодействия терроризму.

Президент России Владимир Путин заявил, что признать Главное управление разведки Минобороны Украины и Службу безопасности Украины террористическими организациями можно исключительно по решению суда. Он подчеркнул, что весь киевский режим основан на преступлениях.

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