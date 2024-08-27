Уникальную операцию провели московские хирурги

Они удалили пациентке огромную опухоль из сердца

О том, что она страдает редким заболеванием миксомой 41 летняя Майя узнала от врачей. Поначалу пациентку просто беспокоил кашель и легкая одышка. Но стечением времени симптомы начали обостряться, поскольку новообразование росло.

Миксома - это доброкачественная опухоль в сердце, которая может перекрыть кровоток и привести даже к летальному исходу, поэтому при появлении тревожных симптомов нужно немедленно обратиться к врачу. В случае с Майей новообразование находилось в правом предсердии, требовалась операция. Однако сложность подобного вмешательства состояла именно в структуре ткани. Поэтому кардиохирургам необходимо было работать очень аккуратно.

"Самая старая часть, та, которая крепилась к ножке, она была уже достаточно плотной консистенции, с которой можно было работать. Остальная часть и в целом миксомы - они достаточно рыхлые, это железистая ткань. Можно для примера сравнить с тканью медузы. Взять пинцетом практически невозможно", - объяснил Марат Сагиров. главный внештатный сердечно-сосудистый хирург ДЗМ, заведующий научным отделом неотложной кардиохирургии НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Во время операции хирурги отделили основание миксомы, а после произвели деструкцию ткани, чтобы предотвратить возможный рецидив. Несмотря на все сложности, врачи полностью удалили новообразование, так что пациентка уже на второй день сама передвигалась по палате.

Сейчас Майя чувствует себя хорошо, она восстанавливается и готовится к выписке. На данный момент ее главная мечта - поскорее вернуться к привычному образу жизни.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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