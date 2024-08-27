Жители подмосковного поселка Останкино жалуются на незаконный мусорный полигон

Раньше место славилось своей живописной природой

Еще несколько лет назад это место рядом с поселком Останкино в Дмитровском районе называли райским уголком. Здесь можно было спокойно наслаждаться природой. А сейчас местные жители вынуждены страдать от невыносимого запаха. В нескольких сотнях метров от дачных участков появилась незаконная свалка бытовых и производственных отходов.

"Была абсолютно чистая вода, рыбаки ловили рыбу, хороший карасик клевал. Охотники добывали селезня по весне, осенью утку добывали", - вспоминает общественный деятель Алексей Жидков.

В советское время здесь была иловая карта, то есть место, в котором очищались сточные воды. После развала СССР территорию перестали использовать по назначению. Рядом с поселком Останкино появился живописный пруд, но начиная с 2019 года сюда стали выгружать мусор. За прошедшее время ситуация только ухудшилась.

Это место - самый настоящий мусорный полигон. Сюда привозят отходы на протяжении многих лет. Тонны медленно разлагающихся материалов закопаны под землю. Рядом - мусор, который еще не спрятали.

По мнению жителей, злоумышленники скрывают следы своих преступлений с помощью строительной техники, которая стоит неподалеку от свалки. Правда, никто никогда не видел и не слышал, как работают машины. Возможно, используют их исключительно ночью, когда все спят. Да и сам мусор, вероятно, привозят в это же время суток.

"Злоумышленник использует любую низину. Он в низину сыплет, это уклон к водному объекту, к реке. Это схема давно отработанная. Она стандартная. Любая низина, любой котлован засыпается строительным, бытовым мусором", - продолжает Жидков.

Местные жители обеспокоены экологическим состоянием водной акватории . Под угрозой загрязнения находятся и почва, и реки, и воздух. Люди убеждены, что от различных заболеваний, спровоцированных незаконной свалкой, может серьезно пострадать и население района.

"Молекулы попадают в кровь, и, соответственно, иммунитет людей падает. Просыпаются все заболевания, которые есть в этом регионе", - отметил Александр Ловецкий, специалист по экологической безопасности.

Делать глобальные выводы об экологической обстановке в регионе рано. Официальных результатов проб еще нет. Но уже сейчас экологи ищут пути решения проблемы.

"Будет выбран метод рекультивации этого земельного участка путем переработки части отходов. Отходы, которые переработать невозможно в безопасные классы, должны быть вывезены с этого участка и утилизированы", - сообщил Артем Горбунов, заведующий северным отделом Управления государственного экологического надзора Московской области.

А пока жители Дмитровского могут только надеяться, что их любимое место отдыха вновь станет прежним.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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