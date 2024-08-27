В усадьбе Кусково приступили к реставрации швейцарское шале графа Шереметьева

Это самая поздняя постройка в музее-заповеднике

По чертежам реставраторы бережно восстанавливают швейцарское шале графа Шереметьева. Внимательно обследуют каждый элемент, заменят только сильно поврежденные детали. Фасад, полы, стены, ажурная деревянная резьба, которой щедро украшен домик, - все это сохранилось практически в первозданном виде. Полтора столетия лишь немного изменили облик здания.

"После пробной расчистки поверхности стены мы обратили внимание, что есть следы ремонта. Предполагаем, что цвет фасада был такой красноватый, в отличие от поздней покраски графита или темно-суриковского цвета", - отметил Алексей Жданов, главный архитектор проекта.

Это самая поздняя постройка в дворцово-парковом ансамбле, который в 18 веке называли подмосковным Версалем. Летнюю усадьбу на месте села Кусково задумал граф Петр Шереметьев. Здесь появился нарядный загородный дворец, вокруг него – регулярный парк, а в нем – итальянский и голландский домики, французский "Эрмитаж". Так, не покидая Кусково, гости могли путешествовать по Европе.

"Продолжая эту традицию, последний владелец усадьбы Сергей Дмитриевич Шереметьев строит здесь швейцарский домик, но строит его в стороне от ансамбля 18 века. Это намеренно было сделано, чтобы постройка конца 19 века не диссонировала с ансамблем 18 века", - объяснила Светлана Шапковская, старший научный сотрудник государственного музея-заповедника "Останкино и Кусково".

Каменные стены первого этажа оштукатурили и расписали под кирпичную кладку. Там располагалась мыльня, то есть баня, с ванной и прачечной - в доме уже был водопровод. А жилые комнаты размещались наверху.

Отдельный вход на второй этаж, небольшое крыльцо, открытая деревянная лестница с балконами - здесь все напоминает атмосферу старинной русской дачи. В общем-то, это и была дача. Граф Сергей Дмитриевич Шереметьев любил отдыхать здесь летом с семьей. И - принимать гостей. Однажды здесь был сам Александр III с супругой Марией Федоровной и сыном Николаем. Сергей Шереметьев дружил с императором с юношества – они вместе служили на Балканах.

"Когда в 1886 году император посещает усадьбу Кусково, среди других строений усадьбы он посещает швейцарский домик, заходит в учебные комнаты детей графа Сергея Дмитриевича, рассматривает учебники, задает им вопросы", - рассказала также Шапковская.

Интерьеры не сохранились, но вот дверные ручки - подлинные. А печку обнаружили не сразу – она была скрыта в стене.

"Приведут в порядок не только внешний облик этого объекта - фундамент, цоколь, уникальный деревянный декор, кровлю. Но и интерьеры, включая угловую изразцовую печь. Планируется, что реставрационные работы закончатся летом 2025 года", - заявил Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия города Москвы.

Кстати, первую реставрацию в Кусково провел сам Сергей Шереметьев, который был известным историком и многое делал для сохранения усадьбы. Она превратилась в музей, но в швейцарском домике никогда не было экспозиции – в советские годы здесь жили сотрудники, а позже располагалась администрация. Теперь здесь планируют сделать постоянную выставку, посвященную Сергею Шереметьеву. В фондах музея сохранилось немало подлинных вещей графа.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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