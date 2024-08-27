Спрятавшая живот Марина Федункив принимает поздравления

Говорят, актриса ждет ребенка

Марина Федункив считается одной из самых востребованных комедийных актрис в отечественном кинематографе. Сегодня, 27 августа, артистке исполнилось 53 года, но кто даст?! Марина ведет активный образ жизни, много работает в кино и на телевидении, а ее дуэт с Гариком Харламовым зрители в Сети считают одним из самых гармоничных и успешных.

При этом и в личной жизни у Федункив все хорошо. В 2021 году она вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал итальянец Стефано Маджи, который значительно старше нее. Даже ходили слухи, что это фиктивный брак, однако несколько недель назад в Сети появилась информация, что пара ждет прибавления.

Сама актриса в честь дня рождения опубликовала на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" свежую фотографию, на которой запечатлена по пояс. Живот актриса спрятала за березовым стволом. Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях имениннице.

Причем не остались в стороне и звездные коллеги. Добрые слова в адрес актрисы высказали Настасья Самбурская, Эвелина Бледанс, Максим Лагашкин, Евгений Бороденко, Наталья Варвина, Лиза Моряк и многие другие.

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