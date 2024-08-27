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Путин обсудил с астраханским губернатором обмеление Каспия

14:41
  • вторник
  • 27 августа 2024

Были даны соответствующие поручения

Владимир Путин провел рабочую встречу в Кремле с губернатором Астраханской области. Игорь Бабушкин доложил президенту о социально-экономической ситуации.

В регионе успешно реализуется нацпроект "Образование" - за пять лет построено пять школ и 18 детских садов. Растут темпы возведения многоквартирных домов и расселения аварийного жилья. Особое внимание уделяется поддержке участников СВО и членов их семей. Полностью обеспечены работой судостроительные предприятия. Со своей стороны, президент дал поручение губернатору представить научный анализ мер по противодействию обмелению Каспийского моря. 

"Есть вещи, о которых мы только что говорили, объективного характера, создающие нам сложности и проблемы, как обмеление Каспия, например, или опустынивание пастбищ - тоже проблема, но есть вещи, на которые можно и нужно реагировать административно и в финансовом плане выстраивать соответствующие мероприятия. Кроме расселения аварийного жилья, это региональные и муниципальные дороги. Здесь тоже есть над чем поработать. Попросил бы вас тоже не упускать это из виду и при необходимости выходить и на федеральное правительство с тем, чтобы вписываться в соответствующие известные вам программы", - сказал президент.

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