Премьер Индии поделился с Путиным выводами о поездке в Киев

Нарендра Моди выступает за диалог Москвы и Киева

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом во вторник, 27 августа, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметила пресс-служба Кремля, Моди заявил Путину, что хотел бы помочь в урегулировании украинского кризиса. С этой позиции он проинформировал президента России о своем недавнем визите в Киев.

Владимир Путин, в свою очередь, дал принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей, изложив ключевые российские подходы в отношении путей разрешения конфликта.

Нарендра Моди при этом написал в соцсетях, что в беседе с Путиным "представил мои выводы из недавнего визита на Украину", а также "подтвердил твердую приверженность Индии поддержке скорейшего, прочного и мирного урегулирования конфликта".

До того состоялась телефонная беседа премьера Индии с президентом США Джо Байденом. Политики "подтвердили неизменную поддержку мирного урегулирования конфликта в соответствии с международным правом и на основе Устава ООН", сообщает ТАСС.

На Украину Моди прибыл из Польши, где обратился с призывом "быть вместе, чтобы противостоять вызовам, которые угрожают человечеству". Политик напомнил, что Индия верит в традицию Будды, а это означает мир, а не в войну.

Источники утверждали, что Нарендра Моди согласился передавать послания между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, однако отказался выступать с посреднической миссией в российско-украинском конфликте.

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