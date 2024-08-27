Патрушев призвал повышать боеготовность ВМФ

Это необходимо в сложившихся условиях

Россия должна повышать боеготовность Военно-морского флота (ВМФ) на фоне ухудшения геополитической обстановки. Об этом заявил во вторник, 27 августа, помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

Проводя первое заседание коллегии, Патрушев подчеркнул, что Россия как мощная морская держава заинтересована в обеспечении стратегической стабильности в Мировом океане. При этом важно совершенствовать перспективный облик ВМФ и корректировать соответствующие документы.

В настоящее время модернизация российского флота идет недопустимо низкими темпами, из-за чего отечественные компании проигрывают в перевозке стратегических грузов, указал Патрушев. По этой причине недружественные России страны "фактически вытеснили российские транспортные компании с рынка перевозок экспортных и импортных стратегических грузов, включая нефть, нефтепродукты, зерно".

Для решения этой проблемы требуются новые компетенции в сфере судо- и кораблестроения, а также ликвидация кадрового дефицита и подготовка молодых специалистов, цитирует помощника главы государства ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин встретился с командирами иностранных кораблей, которые принимали участие в Главном морском параде по случаю Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, отметив, что моряки всегда стремятся к миру, сотрудничеству и взаимопониманию.

В июне президент провел совещание по вопросам развития кораблестроения, на котором обсуждалось комплексное укрепление Военно-морского флота: оснащение современными видами оружия и глубокая модернизация техники. Путин подчеркнул, что "не только просчитать, обеспечить серийный выпуск текущих типов кораблей, но и гарантировать переход на следующее поколение военно-морской техники, более высокого технико-тактического уровня".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram