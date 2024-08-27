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Сергунина рассказала о программе Московской международной недели кино для детей

14:18
  • вторник
  • 27 августа 2024

Москвичей приглашают на семейные мероприятия

До 28 августа в столице проходит Московская международная неделя кино. Свыше сотни мероприятий подготовили для юных гостей более чем в 30 локациях. Об этом во вторник, 27 августа, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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Всего для детей организуют больше 50 семейных показов, а также лекции и мастер-классы экспертов индустрии. На них ребят познакомят с актерским ремеслом, процессом создания кино и мультфильмов. Желающих попасть на большие экраны ждут на мобильных съемочных площадках, где пройдут кастинги в отечественные проекты.

Семейные ленты и анимацию юным зрителям представят, например, в 12 кинотеатрах сети "Москино", на Киностудии имени Максима Горького и в амфитеатре на Хохловской площади.

В программе — работы кинематографистов и мультипликаторов из шести стран, в том числе такие как "Чижик-пыжик возвращается", "Умка" и "Супер Крылья". На ВДНХ, в Парке Горького, Новопушкинском сквере и других местах города развернулись мобильные съемочные площадки. На них проводят детские кастинги в российские проекты, желающие могут показать свои таланты и записать видеовизитки. Там же для ребят проходят мастер-классы по актерскому искусству и видеомонтажу.

Студия "Союзмультфильм" приглашает на практические занятия в музее-заповеднике "Царицыно".

Московская международная неделя кино организована столичным Департаментом культуры и Агентством креативных индустрий в рамках проекта "Москва — город кино". Подробная программа опубликована на официальном сайте события.

Мероприятие стало частью форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". В программе возможны изменения, уточнить актуальное расписание можно по ссылке.

27 августа отмечается День российского кино. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о новом грандиозном проекте под названием "Москва - город кино", который по задумке создателей должен включать в себя около 1170 гектаров креативного пространства, благодаря которому можно будет реализовать любую идею.

Ранее сообщалось, что Московский международный фестиваль научного кино состоится в столице с 7 по 10 ноября. Зрители увидят 73 картины о космосе, природе, истории. Россия, Сербия, Китай, Уругвай представят свои ленты, среди которых — полнокупольные и широкоформатные фильмы и анимация.

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