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Стало известно о продаже еще одной квартиры Ларисы Долиной

13:51
  • вторник
  • 27 августа 2024

Певица стала жертвой мошенников

Лариса Долина продает недвижимость в Латвии. Журналисты выяснили, что у прославленной артистки есть квартира в Юрмале. Отметим, что этот город когда-то облюбовали российские знаменитости, там у многих из них есть недвижимость. Правда, в связи с западными санкциями артисты стали от нее избавляться. Вот наступил черед и Ларисы Долиной, передают "7 Дней".

По данным издания, певица пыталась как-то иначе решить проблему, но в итоге у нее не осталось выбора, и теперь она продает недвижимость.

Напомним, что сейчас Лариса Долина переживает сложные времена. Артистка стала жертвой мошенников. Она не только лишилась элитной квартиры в центре Москвы (которую продала на вполне законных основаниях), но и внушительных денег. В сумме певица осталась без порядка 200 миллионов рублей. Сейчас этим делом занимается полиция.

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