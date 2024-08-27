Режиссер Светлана Дружинина в реанимации

По некоторым данным, у артистки рак

Сегодня, 27 августа, стало известно, что Светлана Дружинина попала в больницу. Якобы прославленного режиссера положили в реанимацию. У нее проблемы с легкими на фоне онкологии, передает телеграм-канал Mash. По данным других СМИ, кроме этого у артистки диагностировали пневмонию.

Отметим, что Светлане Дружининой 88 лет, однако она продолжает вести активный образ жизни и работать. Так, 19 июня режиссер представила новые части приключенческой саги: "Гардемарины 1787. Мир" и "Гардемарины 1787. Война" в Российском культурно-информационном центре в Софии (Болгария).

Напомним, что Светлана Дружинина прославилась не только как режиссер, но и актриса. Фильмы с ее участием "За витриной магазина" и "Девчата" хоть и вышли десятки лет назад, но до сих пор пользуются бешеной популярностью и любовью.

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