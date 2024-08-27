Собянин: Ежегодно около 100 школ в Москве будут реконструировать по новому стандарту

В каждом здании работы должны быть выполнены за год, а учеников на это время переведут в другие корпуса

Ежегодно около 100 школ в Москве будут реконструировать по новому стандарту. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на городском открытом педагогическом совете.

В каждом здании работы должны быть выполнены за год, а учеников на это время переведут в другие корпуса. Также мэр отметил, что эксперимент по подготовке 11-классников к ЕГЭ уже распространился почти на все школы столицы.

Кроме того, в этом году внедряют и единый стандарт ко всем профильным классам, что позволит повысить качество обучения. Еще одно важное решение - в московских колледжах на 4 тысячи увеличили количество бюджетных мест.

"Идет удвоение количества мест в московских колледжах для бесплатного приема наших учащихся из московских школ. Это произошло благодаря тому, что в Москве кардинально пересмотрели программу обучения в колледжах, сделав ее приближенной к практическим требованиям и задачам предприятий", - отметил глава города.

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