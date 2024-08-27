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Лавров счел задержание Дурова доказательством надежности Telegram

14:35
  • вторник
  • 27 августа 2024

На Западе пытаются получить ключи шифрования к мессенджеру

Французские власти задержанием создателя Telegram Павла Дурова подтвердили, что это надежный мессенджер с точки зрения защиты информации. Такое заявление сделал во вторник, 27 августа, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Дипломат выразил уверенность в том, что французские власти задержали Павла Дурова по чьему-то совету, желая получить доступ к кодам шифрования мессенджера. Это лишь доказало, что "Telegram — действительно надежная и популярная сеть", сообщает ТАСС.

Париж продолжает рассматривать ноту российской стороны с требованием о предоставлении консульского доступа к задержанному сооснователю Telegram, Москва ожидает ответа. Работают в этом направлении также ОАЭ, у которых "тоже есть группа адвокатов, которые обратились с просьбой получить немедленный доступ к Павлу Дурову", рассказал Лавров.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин выразил мнение, что создатель Telegram Павел Дуров после задержания во Франции не допустит передачу Западу чувствительной информации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что слухи о якобы приказе Кремля чиновникам чистить переписки в свете задержания создателя Telegram Павла Дурова — это полная глупость, тем более что государственные служащие и так не должны пользоваться любыми мессенджерами в рабочих целях.

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