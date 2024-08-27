МИД объяснил, почему Россия "не клюнет" на второй саммит по Украине

Москва не стала участвовать и в первом таком мероприятии

Только мечтатели на Западе могут рассчитывать, что Россия "клюнет" на так называемую формулу мира президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил во вторник, 27 августа, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как отметил дипломат, "абсолютно бесперспективная, тупиковая формула мира, так называемая, которую выдвинул Зеленский", остается в основе планирования второго саммита по мирному урегулированию украинского кризиса.

Однако пресловутый саммит "находится в ряду мероприятий, продвигающих эту формулу как безальтернативную развязку", а потому глупо рассчитывать, что Россия захочет принимать в нем участие, заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что нужно садиться за стол переговоров без бумажек в виде так называемой "формулы" президента Украины Владимира Зеленского, если Запад действительно заинтересован в нормализации ситуации в Европе.

При этом глава МИД России предупредил, что Запад, подначивая Украину на эскалацию, не сможет поменять "шахматную доску". Однако Россия добьется своих целей так, что это будет максимально отвечать интересам сбережения российского народа и защиты людей, которых фашистский режим в Киеве лишил элементарных прав, сообщает ТАСС.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что тема переговоров с Украиной в настоящий момент потеряла свою актуальность. При этом "сообщения о различных контактах в СМИ публикуются очень много, и далеко не все имеют, собственно, правдивый характер".

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что существовал риск вступить в ранние и никому не нужные переговоры с Киевом, которые могли иметь неясные перспективы. Однако Москва сумела не попасться в этот "переговорный капкан".

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