Упавшего в колодец пса спасли в Лобне

Животное заметили прохожие
Спасательная операция развернулась в подмосковной Лобне. Там в канализационный колодец угодил пес.
Животное заметили прохожие. На самом дне - среди мусора и грязи - сидела овчарка. Причем явно домашняя - она не огрызалась, не сопротивлялась, а просто обессиленно ждала, когда ее спасут.
Специалисты, которые прибыли на место, быстро оценили ситуацию и подготовили специальный крюк и веревку. Две минуты - и пес оказался на свободе. Сейчас волонтеры разыскивают его хозяев.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram