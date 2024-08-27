Упавшего в колодец пса спасли в Лобне

Животное заметили прохожие

Спасательная операция развернулась в подмосковной Лобне. Там в канализационный колодец угодил пес.

Животное заметили прохожие. На самом дне - среди мусора и грязи - сидела овчарка. Причем явно домашняя - она не огрызалась, не сопротивлялась, а просто обессиленно ждала, когда ее спасут.

Специалисты, которые прибыли на место, быстро оценили ситуацию и подготовили специальный крюк и веревку. Две минуты - и пес оказался на свободе. Сейчас волонтеры разыскивают его хозяев.

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