Также украинская армия потеряла 73 танка

С начала атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область потери ВСУ на этом направлении превысили 6600 человек. Такие данные приводит во вторник, 27 августа, российское Министерство обороны.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, лишь за минувшие сутки подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 400 украинских боевиков, а также 30 единиц бронетехники.

Всего потери ВСУ на курском направлении превысили 6600 военнослужащих. Также подбито 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортера и 432 боевых бронированных машины.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что принципиальный перелом в боевых действиях на Украине не предвидится: "Мы не ожидаем какого-то выразительного изменения на поле боя".

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов предупреждал, что президент России Владимир Путин уже определился относительно ответа Украине на атаку на Курскую область. Дипломат заверил, что "все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области".

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