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Потери ВСУ на курском направлении превысили 6,6 тысячи человек

14:58
  • вторник
  • 27 августа 2024

Также украинская армия потеряла 73 танка

С начала атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область потери ВСУ на этом направлении превысили 6600 человек. Такие данные приводит во вторник, 27 августа, российское Министерство обороны.
Наступление ВСУ выдыхается

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, лишь за минувшие сутки подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 400 украинских боевиков, а также 30 единиц бронетехники.

Всего потери ВСУ на курском направлении превысили 6600 военнослужащих. Также подбито 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортера и 432 боевых бронированных машины.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что принципиальный перелом в боевых действиях на Украине не предвидится: "Мы не ожидаем какого-то выразительного изменения на поле боя".

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов предупреждал, что президент России Владимир Путин уже определился относительно ответа Украине на атаку на Курскую область. Дипломат заверил, что "все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области".

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