Лукашенко высказался об аресте Дурова: "Виноват - иди отвечай"

Белорусский президент выступил на педсовете

По мнению Александра Лукашенко, французские власти, арестовавшие Павла Дурова, поступили правильно. Белорусский лидер убежден, что виновный должен нести ответственность, и статус тут не играет роли.

"Дуровы — не Дуровы... Виноват — иди отвечай. Только к нам зачем предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они?" - цитирует Лукашенко НСН со ссылкой на БелТА.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что французские власти задержанием создателя Telegram Павла Дурова подтвердили, что это надежный мессенджер с точки зрения защиты информации.

А директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин выразил мнение, что Павел Дуров после задержания во Франции не допустит передачу Западу чувствительной информации.

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