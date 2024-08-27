Москвичи смогут обменять баллы программы "Миллион призов" на билеты в театр

Доступно около 40 площадок

Победители программы "Миллион призов" смогут обменять баллы на билеты в московские театры, музеи и аттракционы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В каталоге представлено около 40 площадок, сообщили в столичной мэрии. Среди них - Театр сатиры, "Современник", Театр на Таганке и другие. Любители шумных развлечений могут выбрать билеты в парки развлечений, посетить смотровую площадку и на высоте 327 метров продегустировать сладости.

Выборы в Московскую городскую думу состоятся с 6 по 8 сентября. Москвичи, принявшие участие в дистанционном электронном голосовании, получат шанс выиграть до пяти тысяч баллов, которые можно обменять на скидки от партнеров программы.

Ранее москвичи перечислили "Народному фронту. Все для победы!" 14 миллионов рублей на сайте "Миллион призов".

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