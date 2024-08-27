ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичи смогут обменять баллы программы "Миллион призов" на билеты в театр

15:33
  • вторник
  • 27 августа 2024

Доступно около 40 площадок

Победители программы "Миллион призов" смогут обменять баллы на билеты в московские театры, музеи и аттракционы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В каталоге представлено около 40 площадок, сообщили в столичной мэрии. Среди них - Театр сатиры, "Современник", Театр на Таганке и другие. Любители шумных развлечений могут выбрать билеты в парки развлечений, посетить смотровую площадку и на высоте 327 метров продегустировать сладости.

Выборы в Московскую городскую думу состоятся с 6 по 8 сентября. Москвичи, принявшие участие в дистанционном электронном голосовании, получат шанс выиграть до пяти тысяч баллов, которые можно обменять на скидки от партнеров программы.

Ранее москвичи перечислили "Народному фронту. Все для победы!" 14 миллионов рублей на сайте "Миллион призов".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Театр
Театр
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.