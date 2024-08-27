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"Вы мне надоели": Дружинина вышла на связь после новости о реанимации

15:13
  • вторник
  • 27 августа 2024

Появилась тревожная информация

Сегодня, 27 августа, распространилась новость, что якобы Светлана Дружинина попала в больницу. Якобы прославленного режиссера увезли в реанимацию. Журналисты связались с артисткой, чтобы узнать, что на самом деле с ней случилось. Дружинина жестко приложила работников СМИ.

"Вы мне надоели. Меня уже два года назад похоронили. Я нормально работаю, живу. Отстаньте от меня. Выпустите не слух, а опровержение. Я нормально работаю. Меня вызвали на серьезные переговоры", - приводит слова Дружининой "Газета.ru".

Напомним, известность на всю страну как к режиссеру к ней пришла после выхода на экраны одной из самых успешных лент отечественного кино - эпопеи о гардемаринах. В ее творческой копилке - собственные яркие роли, работа над сценариями. Однако мало кто знает, что Светлана Дружинина могла бы стать балериной, однако серьезная травма руки поставила крест на ее танцевальных мечтах.

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