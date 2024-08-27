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Мишустин призвал нарастить выпуск беспилотников более чем в пять раз

15:31
  • вторник
  • 27 августа 2024

Они активно применяются в ходе СВО

Россия должна увеличить производство беспилотных аппаратов в ближайшие годы более чем в пять раз. Такое заявление сделал во вторник, 27 августа, председатель российского кабмина Михаил Мишустин.

Эта тема обсуждалась на стратегической сессии о национальных проектах на 2025-2030 годы. Премьер заявил, что России важно продолжить активное создание собственной технологической и производственной базы.

В частности, подчеркнул Михаил Мишустин, "выпуск беспилотников нужно нарастить более чем в пять раз", сообщает РИА Новости.

В июле Мишустин уже выступал с призывом пятикратно увеличить производство беспилотной техники к концу нынешнего десятилетия. При этом подчеркивалось, что крайне важно максимально локализовать выпуск востребованных моделей, а также продолжить работу по созданию инфраструктуры для эксплуатации беспилотников.

Также сообщалось, что российские специалисты создали ударный дрон "Ночная ведьма" со сбросом четырех боеприпасов — усовершенствованный аналог украинской "Бабы-яги". Отечественную разработку выгодно отличает использование российской системы связи, тогда как дрон противника работает на американском Starlink.

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