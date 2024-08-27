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Певица Алсу развелась с Яном Абрамовым

15:33
  • вторник
  • 27 августа 2024

Адвокат бизнесмена указал на некое важное обстоятельство

О том, что брак Алсу и Яна Абрамова перестал существовать, объявил адвокат бизнесмена Александр Добровинский в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня в Пресненском суде состоялся развод Яна и Алсу Абрамовых. Развод это всегда трагедия для людей, а развод Алсу и Яна вылился в большую трагедию (дети, имущество, пресса). К сожалению, недавно выяснилось обстоятельство, которое делает продолжение брачных отношений невозможным. Это конец. Семья Абрамовых распалась. Мне очень жаль", - сообщил адвокат.

Также Добровинский отметил, что дети Алсу и Яна Абрамова, дочери Сафина и Микелла и сын Рафаэль, останутся жить с матерью.

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