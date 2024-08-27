Доказательств этому нет

Украина провела успешные испытания первой баллистической ракеты собственного производства. С таким утверждением выступил во вторник, 27 августа, глава государства Владимир Зеленский.

Политик отказался раскрывать какие-либо подробности, касающиеся этой разработки, напомнив о режиме секретности, сообщает РБК.

Никаких подтверждений того, что Украины действительно создала и успешно испытала подобный вид вооружения, нет.

В июле бывший главком ВСУ Валерий Залужный, ныне представляющий Киев в Лондоне в качестве посла, предложил западным странам использовать Украину в качестве полигона для испытаний новых вооружений и военных технологий. Он отметил, что "у наших партнеров есть ресурсы, но нет прикладного и практического поля, чтобы их испытывать".

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов заявлял, что страны Североатлантического альянса рассматривают Украину как некий полигон, где нужно потренироваться и обескровить "русского медведя". При этом необходимо ни в коем случае не довести ситуацию до третьей мировой войны, подчеркнул эксперт.

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