Глава МАГАТЭ заявил о ядерной опасности на Курской АЭС

Гросси показали следы атак на станцию

Атомная станция ни при каких условиях не должна быть объектом военных действий.

Об этом заявил глава Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам посещения Курской АЭС.

Продолжающиеся боевые действия в Курской области привели к возникновению опасности ядерного инцидента, приезд миссии связан именно с этими рисками. МАГАТЭ проанализирует с российскими коллегами, как это предотвратить. По итогам визита миссии будут сформулированы положения о защите станции.

Внешнее воздействие на АЭС может привести к крайне серьезным последствиям, предупредил Гросси.

"Мне сегодня рассказали о нескольких случаях атак дронов на территорию, на объекты станции. Я, находясь на станции, видел следы от этих атак", - передает его слова РИА Новости.

Глава МАГАТЭ добавил, что первое впечатление от Курской АЭС - это то, что станция работает "близко к нормальным условиям".

В настоящий момент на Курской АЭС работает только третий энергоблок. Первый и второй энергоблоки находятся в режиме эксплуатации без генерации, четвертый выведен в планово-предупредительный ремонт.

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