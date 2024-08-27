ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава МАГАТЭ заявил о ядерной опасности на Курской АЭС

15:55
  • вторник
  • 27 августа 2024

Гросси показали следы атак на станцию

Атомная станция ни при каких условиях не должна быть объектом военных действий.

Об этом заявил глава Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам посещения Курской АЭС.

Продолжающиеся боевые действия в Курской области привели к возникновению опасности ядерного инцидента, приезд миссии связан именно с этими рисками. МАГАТЭ проанализирует с российскими коллегами, как это предотвратить. По итогам визита миссии будут сформулированы положения о защите станции.

Внешнее воздействие на АЭС может привести к крайне серьезным последствиям, предупредил Гросси. 

"Мне сегодня рассказали о нескольких случаях атак дронов на территорию, на объекты станции. Я, находясь на станции, видел следы от этих атак", - передает его слова РИА Новости

Глава МАГАТЭ добавил, что первое впечатление от Курской АЭС - это то, что станция работает "близко к нормальным условиям".

В настоящий момент на Курской АЭС работает только третий энергоблок. Первый и второй энергоблоки находятся в режиме эксплуатации без генерации, четвертый выведен в планово-предупредительный ремонт. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Курская атомная электростанция
Курская атомная электростанция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.