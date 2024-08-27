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Эксперт: Многократное проведение программы "Миллион призов" говорит об ее эффективности

16:01
  • вторник
  • 27 августа 2024

Акция программы пройдет в столице в 10-й раз

Акция программы "Миллион призов" много лет помогает развивать благотворительность и привлекать людей к активному участию в общественной жизни. Об этом заявила руководитель направления по развитию благотворительного фонда "Помощь бездомным беспородным животным" Ирина Гайовишина.

В этом году акция будет проводиться уже в 10-й раз. Это, по мнению Гайовишиной, является показателем ее эффективности. 

Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября.

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