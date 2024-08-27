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Алексей Кучмин: "Москва должна стать локомотивом в процессе модернизации системы СПО"

16:19
  • вторник
  • 27 августа 2024

Это необходимо для достижения технологического суверенитета

Московским предприятиям следует быть активнее в повышении уровня подготовки будущих инженеров и технических специалистов и брать шефство над профильными образовательными учреждениями столицы. Такое мнение высказал руководитель инновационного предприятия Москвы Алексей Кучмин.

По его мнению, ссузы сегодня нуждаются не только в модернизации материально-технической базы, но и в корректировке программ обучения. И это должно делаться в тесной связке с инновационными промышленными предприятиями страны.

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