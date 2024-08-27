Сергей Собянин рассказал об обновлении московских школ и колледжей

Мэр выступил на традиционном открытом городском педсовете

Около 5 тысяч зданий школ, детских садов и колледжей подготовлено в Москве, чтобы принять детей в новом учебном году. Об этом сегодня заявил Сергей Собянин во время выступления на традиционном открытом городском педсовете. Мэр рассказал и о других новшествах. Так с этого года в МЭШ по ряду предметов внедрят систему искусственного интеллекта, а в рамках большой программы "Моя школа" ежегодно порядка ста учебных заведений будут реконструировать по новому стандарту.

Открытый педсовет - площадка, на которой в преддверии нового учебного года озвучивают планы и подводят итоги. И многим школам есть, кем гордиться.

"В этом году у нас 300 выпускников, из них 105 - медалистов. Они осуществили свою мечту: поступили в лучшие вузы Москвы", - говорит Ирина Ильичева, директор ГБОУ "Школа №1409"

Школа №1794 трижды входила в состав лучших в столице, показывая высокие образовательные результаты. Однако грядущий учебный год коллектив говорит не столько об учениках, сколько о руководителе - герое СВО, имя которого теперь будет носить школа.

"Первого сентября на линейке нашей школы будет презентована наша школа с именем Александра Сергеевича Чуфистова. Настоящего патриота и педагога. Александр Сергеевич ушёл добровольцем", - говорит Вячеслав Петров, и.о директора ГБОУ "Школа № 1794 им. А.С. Чуфистова".

Уже по традиции поздравить педагогов с наступающим Днем знаний пришёл Сергей Собянин. Мэр рассказал, к новому учебному году в столице отремонтированы около 5 тысяч школьных зданий, детских садов и колледжей. 30 современных образовательных корпусов возвели заново. Также реализуется еще одна большая программа - "Моя школа". Это когда все здания приводят к одному новому стандарту.

"В этому году к учебному году реконструировали уже 4 здания, их уже можно посмотреть, как это выглядит и как будут выглядеть другие наши школы. Конечно, это новый уровень это, по сути дела, совсем новые школы, ничего не напоминает о старых стенах, старых классах. Сегодня у нас уже одномоментно реконструируются 50 школ, и 100 находится в проектировании. Таким образом, мы ежегодно в дальнейшем будем реконструировать около 100 московских школ", - говорит Собянин.

Площадкой педсовета выбран Гостиный двор. С начала августа здесь проходит форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Самая посещаемая локация - московское образование. Современные технологии, обучающие программы ближайшего будущего доступны взрослым и детям.

На соседнем стенде - станок с ЧПУ. Лазерная гравировка, выполненная на жетоне с логотипом фестиваля, хороший сувенир на память.

Именно среднеспециальному образованию на педсовете было уделено особое внимание. Мэр Москвы отметил, что ученики колледжей могут получить любую из 170 специальностей! Недавно число бесплатных мест уже выросло на 10 тысяч. Как пояснил глава города, кардинально пересмотрена программа обучения в колледжах. Её максимально приблизили к практическим задачам и требованиям предприятий, с перспективой трудоустройства.

"Мы масштабно начали менять оборудование, лаборатории, материальную базу, реконструкцию колледжей и запустили большую программу по строительству новых зданий. Это очень важная программа, с учетом того, что экономика города и экономика страны растут, нам требуется все больше и больше квалифицированных рабочих", - заявил Собянин.

Обучение в профильных классах тоже станет более практико-ориентированным. С этого года будет действовать единый стандарт, определяющий требования к качеству преподавания, набору предметов, взаимодействию с вузами и предприятиями-партнерами. Это позволит столичным школьникам во время обучения получать больше знаний, связанных с выбранной профессией.

Анастасия Мартынова

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