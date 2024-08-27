Украинский президент ответил на вопрос о визите Путина в Баку

Владимир Зеленский на пресс-конференции во вторник вновь оскорбил Владимира Путина. Отвечая на вопрос о продлении договора о транзите газа из России, украинский президент назвал своего российского коллегу "старым дедом".

"Про что говорил старый дед в Азербайджане мне неизвестно, не уверен, что о газе. Думаю, были другие вопросы", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос, обсуждал ли Владимир Путин транзит газа во время визита в Баку.

Украинский президент добавил, что Киев отказывается от продления договора о транзите газа из России. По его словам, в этом вопросе поставлена точка.

В конце июля президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что Баку находится в процессе переговоров с Россией о возможности продления транзита газа через Украину. По его словам, об этом Баку просил Киев и Брюссель.

На прошлой неделе стало известно, что Владимир Зеленский подготовил все необходимое, чтобы покинуть Украину при приближении российских войск. Об этом рассказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, украинский президент уже "собрал чемоданы, перевел свои миллиарды на банковские счета" и купил недвижимость за пределами Украины. Как только Зеленский поймет, что российские войска уже близко, то сядет в самолет и покинет Киев, убежден Макгрегор.

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