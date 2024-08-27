Украина отказалась от продления договора о транзите российского газа

В этом вопросе поставлена точка

Киев не будет продлевать соглашение на транзит российского газа, которое истекает в конце года.

"Договор с Россией никто продлевать не будет, на этом поставлена точка", - заявил президент Украины Владимир Зеленский (цитата по "Интерфаксу").

Если будет запрос из Европы, то Киев готов обсуждать транзит газа других поставщиков через свою газотранспортную систему после истечения соглашения с "Газпромом", подчеркнул украинский лидер.

В настоящий момент украинская транзитная ветка остается единственным газопроводом, по которому российское топливо поступает в Европу. "Северные потоки" были разрушены и сейчас не функционируют, по украинскому трубопроводу поставки идут в сокращенном варианте.

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