ФСБ предотвратила теракт на железной дороге под Белгородом

Задержан житель Подмосковья

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который намеревался устроить теракт на железной дороге в Белгородской области.

Жителя Подмосковья поймали во время подготовки к диверсии – он намеревался заложить взрывное устройство около релейного железнодорожного шкафа. Мужчина действовал по указке сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ). ФСБ удалось предотвратить теракт.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Государственная измена" и "Участие в деятельности террористической организации". Задержанному грозит пожизненное заключение, сообщили в управлении ФСБ по Белгородской области.

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