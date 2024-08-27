ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия ударила "Кинжалами" по аэродромной инфраструктуре Украины

18:09
  • вторник
  • 27 августа 2024

Поражена критически важная инфраструктура

Вооруженные Силы России нанесли новые удары возмездия по военным объектам Украины в ответ на атаку на приграничные районы Курской области. Как сообщили в нашем Минобороны, поражена критически важная инфраструктура аэродромов, используемых ВСУ.

Для этого задействовали ударные беспилотники и применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Все намеченные цели поражены. Интернет-ресурсы сообщают о мощных взрывах в разных районах Украины. Они были слышны Киевской, Черкасской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. В Днепропетровской области удар нанесли по гостинице в Кривом роге, где по предварительным данным были дислоцированы иностранные наемники.

И сегодня в Минобороны сообщили, что бойцы подразделений группировки войск Центр освободили от националистов населенный пункт Орловка в Донецкой народной республике.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Истребитель-перехватчик МиГ-31К
Истребитель-перехватчик МиГ-31К
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.