Поражена критически важная инфраструктура

Вооруженные Силы России нанесли новые удары возмездия по военным объектам Украины в ответ на атаку на приграничные районы Курской области. Как сообщили в нашем Минобороны, поражена критически важная инфраструктура аэродромов, используемых ВСУ.

Для этого задействовали ударные беспилотники и применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Все намеченные цели поражены. Интернет-ресурсы сообщают о мощных взрывах в разных районах Украины. Они были слышны Киевской, Черкасской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. В Днепропетровской области удар нанесли по гостинице в Кривом роге, где по предварительным данным были дислоцированы иностранные наемники.

И сегодня в Минобороны сообщили, что бойцы подразделений группировки войск Центр освободили от националистов населенный пункт Орловка в Донецкой народной республике.

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