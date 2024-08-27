Рафаэль Гросси прибыл на станцию в связи с попытками украинских атак на объект

Делегация МАГАТЭ оперативно прибыла на Курскую АЭС и разобралась с ситуацией на объекте. Так глава Росатома Алексей Лихачев прокомментировал визит директора международной организации Рафаэля Гросси на станцию. Он прибыл туда в связи с попытками украинских атак на объект. Гросси на следующей неделе намерен посетить Киев. Но нынешние украинские правители не настроены на конструктивный диалог. Они явно нацелены на подталкивание мира к глобальной катастрофе.

Форум, посвященный дню украинской независимости, которой эта территория давно лишилась, ожидаемо прошел в привычном ключе. Представители киевского режима заверяли журналистов, что все под контроле: и на фронте, и в отношениях с западными союзниками. Они, по словам премьер-министра Шмыгаля, по-прежнему верят в Украину и обещают прислать еще денег.

"Мы хотим получить от стран большой семерки 50 млрд долларов в качестве первого взноса без условий и на любые цели до конца этого года, в том числе за счёт конфискованных российских активов", - заявил Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины.

Много рассказывали и про новый саммит мира, подготовка к которому идёт полным ходом. Это мероприятие, по слова Зеленского, является одним из этапов плана победы Украины, который совсем скоро представители этой "независимой и свободолюбивой" страны представят на утверждение президенту США.

"В сентябре я представлю президенту Байдену план победы Украины. И от президента США будет зависеть успех этого плана. В том числе от того дадут нам то, что в плане, или не дадут. Будем ли мы свободны в использовании того, что в этом плане, или нет", - заявил Зеленский.

Деталей, понятное дело, Зеленский не раскрыл, в отличие от чиновников, знакомых с предложениями Киева. Среди них, сообщает издание "Политико", есть и просьба разрешить применять американские дальнобойные ракеты по объектам на территории России.

"Министр обороны Украины Рустем Умеров и советник Зеленского Андрей Ермак будут в Вашингтоне на этой неделе и планируют представить список целей на территории России администрации президента США, рассказали три источника, знакомые с планами. Киев определил ряд важных объектов, которых может достичь американскими ракетами. И украинские власти надеются, что это убедит президента Байдена дать разрешение на удары", - говорится в материале.

Что это за объекты, не говорится. Однако среди них вполне может оказаться и Курская АЭС, по которой украинские боевики уже пытались нанести удары. В этом сегодня убедился и глава Международного Агентства по ядерной энергетике Рафаэль Гросси, который лично посетил станцию. По итогам этого визита, он согласился, что опасность ядерного инцидента в регионе действительно существует.

"Особенностью Курской АЭС является то, что там эксплуатируются реакторы типа РБМК. По своей конструкции они не имеют защитной оболочки, которой оснащены многие реакторы других типов в мире. Меня познакомили с результатами последствий атак, которые совершались, я должен сказать, что если на станцию окажется какое-либо воздействие, последствия будут очень серьёзными", - заявил Гросси.

Это, безусловно, приведет к эскалации. Как и удары вглубь территории России при помощи западных ракет. Уже известно, что Киев просил власти Великобритании разрешить применять британские Storm Shadow для ударов по Москве и Санкт-Петербургу. Однако Лондон якобы пока так и не дал добро, сославшись на то, что это приведет к ужесточению конфликта. А Запад этого якобы старается избежать.

"Это попытка сделать вид, что Запад хочет избежать чрезмерной эскалации. Но на самом деле это лукавство. Запад не хочет избежать эскалации. Запад, по-русски говоря, нарывается. И в этой ситуации, наверное, очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина. В том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется. И о которой американским деятелям очень хорошо известно", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Кроме того, Лавров еще раз подчеркнул, что Москва не будет участвовать ни в каких мирных саммитах, организованных Киевом. А если Запад действительно хочет прекращения конфликта, необходимо садиться за стол переговоров. Пока, впрочем, таких перспектив не просматривается, что подтвердил и спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй. Совсем недавно он посетил Бразилию, Индонезию и ЮАР, обсуждая с представителями этих стран возможное решение украинского конфликта.

"Мы призываем ещё больше стран помогать создавать условия для возобновления прямого диалога и переговоров между обеими сторонами. Однако Китай, Бразилия, Индонезия и ЮАР считают, что кризис не прекращается не только из-за России и Украины, за кризисом стоят некоторые военно-промышленные комплексы", - заявил он.

Чьи это комплексы, представитель Китая не назвал. Однако не сложно догадаться, что главным выгодоприобретаелем от украинского конфликта является именно американский ВПК. Причем его представители уже готовы зарабатывать и на ремонте той техники, которая передается Киеву. Один из топ-менеджеров "Локхид Мартин" заявил в интервью, что эта корпорация собирается приступить к ремонту Ф-16, переданных Киеву. Эти работы будут осуществляться в польском сервисном центре.

Александр Панюшкин

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram