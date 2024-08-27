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ВСУ могут попасть в котел у Карловского водохранилища

18:35
  • вторник
  • 27 августа 2024

ВС России успешно ведут бои

Российские военные успешно продвинулись в районе Карловского водохранилища в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В настоящий момент ВС России наступают на Мемрике, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский

"Если все получится и будет нормально, то в районе самого водохранилища украинские вооруженные формирования могут попасть в котел", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Успехи наблюдаются и на угледарском направлении: наша армия взяла несколько опорных пунктов, в том числе возле самого Угледара.

Ранее ВС России ударили гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по аэродромной инфраструктуре Украины. Взрывы прогремели в Киевской, Черкасской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

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