В Общественном штабе отметили успех тестового голосования перед выборами в МГД

Все работает без зависаний и очередей

Порядка 650 тысяч москвичей приняли участие в тестовом голосовании перед выборами депутатов Мосгордумы, оно состоялось 23 августа.

В формате ДЭГ проголосовали 640461 человек, на бумаге 1911 человек, сообщил руководитель заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

С точки зрения организации, голосование прошло успешно. Система работает без зависаний и очередей.

Горожане отвечали на вопрос, нужно ли принять в столице собственный закон об обращении с безнадзорными животными, как в ряде других регионов. Ни один из предложенных вариантов ответов не набрал более 50% голосов. Тему продолжат обсуждать в Общественной палате Москвы.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября.

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