Александр Лиханов: "Молодежь Южного округа продолжает активно помогать новым регионам"

Все больше студентов и выпускников участвуют в добровольческих проектах

Московская молодежь продолжает активно помогать новым регионам. Об этом заявил координатор проекта "Безопасная столица" в ЮАО Александр Лиханов.

Так, московские волонтеры передали Геническому центру детского и юношеского творчества лодочный мотор для спасательного катера, десять одноместных и двухместных каяков, пять досок с парусами для виндсерфинга, весла, спасательные жилеты, компьютер и многое другое.

Лиханов рассказал, что во время недавней поездки в новые регионы встречался со студенческим активом Херсонской области.

"Это очень позитивные ребята, которые помогают развивать регион, участвуют в различных молодежных проектах и с интересуются развитием молодежной политики в столице, которая задает тон всей стране. Сегодня неотъемлемой частью молодежной политики становится волонтерская деятельность", - сказал Лиханов, отметив, что все больше студентов и выпускников участвуют в добровольческих проектах.

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