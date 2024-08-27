Киев запросил созыв заседания Украина-НАТО

Оно пройдет уже завтра

Генсек НАТО Йенс Столтенберг созовет заседание Совета НАТО-Украина.

Запрос поступил из Киева. Заседание состоится в среду, 28 августа, на уровне послов, пишет агентство Reuters.

Украина и союзники обсудят ситуацию на поле боя и приоритетные военные потребности ВСУ.

Также не исключено, что Киев вновь затронет тему использования натовского оружия для ударов по объектам на территории России. По другим данным, на повестке будет кадровые вопросы – Столтенберг до сих пор не назначил высокого представителя альянса в Киеве для координации с украинскими властями.

Ранее президент Чехии Петр Павел предложил принять Украину в НАТО с временной границей. При этом конкретные сроки вступления Незалежной в Альянс еще никто не озвучивал.

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