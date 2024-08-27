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Дурова выдвинули на Нобелевскую премию мира

19:10
  • вторник
  • 27 августа 2024

Он лидер новой эры

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию мира.
Список обвинений в деле основателя Telegram Павла Дурова

С такой инициативой в комитет обратился ректор Евразийского международного университета Константин Клименко. Инициативу уже поддержали представители ряда университетов и общественных организаций из стран Азии и Африки.

"Дуров является лидером эры новых цифровых технологий. По-моему, Дуров достоин Нобелевской премии", - написал он в своем telegram-канале.

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту, куда его самолет приземлился для дозаправки. Во Франции считают Дурова соучастником целого ряда тяжких преступлений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что французские власти задержанием создателя Telegram Павла Дурова подтвердили, что это надежный мессенджер с точки зрения защиты информации.

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