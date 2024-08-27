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Медведев назвал задержание Дурова политической историей

19:29
  • вторник
  • 27 августа 2024

У России тоже были претензии Telegram, но о преследовании Дурова речи не шло

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции является политическим делом.

Такое мнение выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев вопреки вчерашним утверждениям президента Франции Эммануэля Макрона об обратном.

"Это политическая история. Как бы ни говорил их там Макрон о том, что это сугубо юридическая тема", - сказал политик на встрече с участниками СВО - кандидатами от партии "Единая Россия" (цитата по РИА Новости). 

Медведев напомнил, что у России тоже были претензии к мессенджеру Telegram, но это не значит, что противоправные действия совершаются с одобрения Дурова.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением. Все произошло в рамках продолжающегося судебного расследования.

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту, куда его самолет приземлился для дозаправки. Во Франции считают Дурова соучастником целого ряда тяжких преступлений.

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