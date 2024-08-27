Степан Орлов: Благодаря "Московскому долголетию" представители старшего поколения стали больше путешествовать

Популярностью пользуются поездки по Москве и Подмосковью на "Добром автобусе"

Жителя Москвы "серебряного возраста" стали активнее путешествовать благодаря программе "Московское долголетие". Как рассказал депутат Мосгордумы Степан Орлов, очень популярными у них стали поездки по Москве и Подмосковью на "Добром автобусе".

По его словам, это прекрасная задумка для тех, кто чувствует в себе потребность путешествовать и расширять кругозор. При это центры "Московского долголетия" – это места для просто для досуга, но и для теплого душевного общения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram