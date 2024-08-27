Рафаэлю Гросси показали реальную картину происходящего

В Курской области возникла опасность ядерного инцидента на фоне боевой активности вблизи АЭС. Об этом заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который побывал в регионе и посетил станцию. Он оперативно приехал в Россию после попыток ВСУ атаковать ядерный объект.

В Курчатове - городе автомщиков, где находится Курская АЭС - усилены меры безопасности. Система оповещения о ракетной опасности стала для местных повседневным явлением. Жители относятся с пониманием. Без паники.

"Бывает иногда громковато. Дети поначалу волновались. Но вот дочке старшей я объяснила, что нас охраняют, система срабатывает. Значит, все в курсе, мы под защитой. Я как гражданский человек доверяю полностью военным людям", - говорит местная жительница.

"Уверенность в наших бойцах она присутствует. Мы знаем, что мы победим в любом случае", - рассказывает местный житель.

Бои идут буквально в нескольких десятках километров от АЭС. Это одна из четырех самых мощных станций в России. Строили в 60-е. Но и сегодня она обеспечивает электричеством 19 областей Центрального федерального округа.

"Никто во всем мире не будет разбивать или стрелять по атомной станции, потому что последствия могут быть непредсказуемые, в зависимости от того, куда дует ветер. И, если произойдет нежелательное событие на атомной станции, то хорошо не будет никому", - говорит Игорь Корпунков, глава Курчатова.

Глава Курчатова упустил нюанс: никто не будет стрелять по ядерному объекту, находясь в здравом уме. Это явно не про киевский режим. Себя и свои семьи шайка Зеленского обеспечила иностранными паспортами и виллами за рубежом. Гражданам же Украины обещала выдать противогазы, хотя они от облучения не спасут. Но второсортный актер, видимо, живет киношными категориями: в фильмах показывают так. Всю серьезность последствий неоднократных попыток ВСУ атаковать атомную станцию понимают в нашей стране. На прошлой неделе Владимир Путин вновь заострил внимание на этой угрозе. Утром 22 августа на территории Курской области в 100 метрах от хранилища отработанного топлива были обнаружены обломки украинского дрона. Москва проинформировала об этом МАГАТЭ и предложила руководителю организации лично оценить риски. Сегодня главе агентства Рафаэлю Гросси показали последствия конкретных атак.

"Я видел следы от этих атак. В целом, тот факт, что в нескольких километрах от АЭС ведутся боевые действия, вызывает большие опасения, беспокойство за режим безопасности. По АЭС не должно быть никаких ударов", - заявил Гросси.

"Достаточно оперативно наши коллеги среагировали на приглашение, прибыли и, в общем, детально разобрались в положении дел на станции. Увидели то напряжение, которое сегодня есть в Курчатове, на площадке действующей станции, на строительной площадке, и тот набор мер, который обеспечивает безопасность. В первую очередь, безопасность людей и объектов. Были предъявлены результаты конкретных атак. И никакой двусмысленности, кто нанес эти удары, откуда прилетело, быть не может в данной ситуации", - говорит Алексей Лихачев, генеральный директор госкорпорации "Росатом".

Рафаэлю Гросси показали действительно все: особенности конструкции советских реакторов большой мощности, энергоблок №3, который продолжает работать, и №4 - он на планово-предупредительном ремонте. Глава МАГАТЭ вместе с делегацией посетил стройплощадку Курской АЭС-2. И смог убедиться: наши специалисты обеспечивают нормальные условия работы станции даже в условиях постоянных провокаций со стороны нацистского режима.

"Особенностью Курской АЭС является то, что там эксплуатируются реакторы типа РБМК. По своей конструкции они не имеют защитной оболочки, которой оснащены многие реакторы других типов в мире. Это означает, что активная зона реактора находится практически в обычном здании, очень уязвимом для ударов артиллерии или дронов. И тот факт, что я нахожусь здесь сегодня, подчеркивает наше исключительно серьезное отношение к тому, чтобы предотвратить какие-либо удары по АЭС", - говорит Гросси.

Глава МАГАТЭ традиционно осторожен в формулировках. И не называет прямо виновников атак на атомный объект. Гросси умолчал и о том, что опасность ядерного инцидента усилилась после террористической вылазки ВСУ в Курскую область. В том, что Курчатов теперь живет под звуки сирен, Гросси смог убедиться лично. Под аккомпанемент предупреждения о ракетной опасности его кортеж подъехал к курчатовской гимназии.

Учебный год детям придется начинать с дистанта. Вынужденное решение было принято, чтобы обеспечить безопасность на фоне усиливающихся обстрелов со стороны боевиков Зеленского. Об этом гостю тоже рассказали. На следующей неделе глава МАГАТЭ собирается с визитом в Киев. Так же запланирована встреча с руководством Росатома в Калининграде.

Лилия Акиньшина

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