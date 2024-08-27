Крупный пожар в воронежском селе тушили 10 пожарных расчетов

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем

Прокуратура Воронежской области начала проверку по факту пожара в селе Журавка Богучарского района, где полностью выгорело как минимум 10 домов и еще столько же хозяйственных построек. По предварительным данным, пожар начался из-за пала травы. А затем пламя из-за ветреной погоды перекинулось на жилые дома. Никто не пострадал. Спасателям удалось локализовать возгорание на площади порядка одного гектара.

Село Журавка. Воронежская область. Догорают остовы домов и личные автомобили. Кое-где ещё видны непотушенные очаги. Первая информация на пульт МЧС поступила в районе 4 часов дня. Горели два дома. По одной из версий, пламя перекинулось с загоревшейся травы у дороги. Сильный ветер лишь усугубил положение. Вскоре полыхали уже 10 строений: пять жилых домов и пять хозяйственных построек различного назначения.

Местные жители рассказывают: село практически заброшенное. Мусор не убирают. Траву не косят. Люди не исключают, что причиной могло стать неосторожное обращение с огнем. Пламя тушили 10 пожарных расчётов. Огонь удалось локализовать на площади примерно 1 гектар.

Власти Воронежской области пообещали оказать погорельцам всю необходимую помощь. На связи с Богучарским районом, где находится село Журавка, находятся профильные структуры правительства области. Ущерб, нанесённый огнём, уточняется. Проверку проводит и прокуратура. В ходе которой даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.

Александра Сергомасова

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