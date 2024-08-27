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Су-34 ударил по ВСУ в курском приграничье (видео)

20:51
  • вторник
  • 27 августа 2024

ВСУ сдались в плен

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил скопление живой силы и техники в приграничном районе Курской области.

Видео ударов показало Минобороны России. На кадрах показаны кадры разгона самолета, сброса  боеприпасов и посадки. Затем экипаж вернулся на аэродром вылета.

ВС России атаковали авиационными бомбами замаскированные цели противника. В блиндаже находились около 40 человек, из них в живых остались четыре – они сдались в плен, рассказал командир отделения с позывным "Змей".

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