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Машина экс-депутата Рашкина попала в ДТП с лосем

21:26
  • вторник
  • 27 августа 2024

Три года назад у него уже был неприятный инцидент с этим животным

Машина экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина попала в ДТП с лосем в Саратовской области.
Рашкин продал ружья и пообещал никогда не охотиться

Инцидент произошел утром 23 августа на дороге между селами Широкое и Большая Каменка. Автомобиль Lada Largus столкнулся с перебегавшим проезжую часть лосем, сообщил источник ТАСС. Водитель не пострадал, кто именно сидел за рулем – не уточняется. Лось погиб, автомобиль получил небольшие повреждения.

Известно, что именно в этом автомобиле в 2021 году Рашкин перевозил разделанную тушу лося. Он пытался отрицать малейшую причастность к браконьерству, но в конечном счете признался, что убил животное на незаконной охоте.

В 2022 году после снятия с Рашкина депутатской неприкосновенности его осудили на три года лишения свободы условно. Бывший депутат заверил, что уже продал все свои ружья и больше не станет охотиться. В мае 2024 года с него сняли судимость.

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