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Пентагон не намерен снимать ограничения на удары ВСУ по России

22:12
  • вторник
  • 27 августа 2024

ВСУ могут использовать американское оружие только для самообороны

США пока не планируют снимать действующие ограничения на удары ВСУ американским оружием вглубь России.

Украина может использовать оружие США только исключительно в целях самообороны и для ответного огня, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Наша политика остается прежней", - сказал он, отметив, что пересмотр позиций в ближайшее время не планируется (цитата по РИА Новости).

Тем временем представители киевского режима не оставляют попыток убедить США снять ограничения. Киев хочет предоставить список целей на российской территории, по которым ВСУ хотели бы нанести удары американским дальнобойным оружием.

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