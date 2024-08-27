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В Москве предотвратили теракт

22:43
  • вторник
  • 27 августа 2024

Задержан 27-летний мужчина

В Москве предотвратили теракт, который готовил сторонника террористической организации "Русский Добровольческий Корпус" (запрещена в России – прим. ред.).

27-летний сторонник РДК был задержан в июне, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Тогда же было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в октябре минувшего года мужчина вступил в переписку с боевиками, а затем приезжал к военному комиссариату на северо-западе Москвы. В июне 2024 года он намеревался устроить теракт, который был предотвращен.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Белгородской области. Был задержан житель Подмосковья, который действовал по указке СБУ.

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