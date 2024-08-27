Трамп заявил, что достиг договорённости о дебатах с Камалой Харрис

Они пройдут 10 сентября

Дональд Трамп достиг договорённости о дебатах с Камалой Харрис, они пройдут 10 сентября. Об этом во вторник, 27 августа, экс-президент США написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что дебаты покажут на телеканале ABC News, который он назвал "самым грязным и нечестным телетранслятором".

16 августа Харрис презентовала на предвыборном мероприятии свой экономический план, пообещав "первый в истории США" федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты. В ответ на это Илон Маск допустил массовый голод в США, а Трамп назвал вице-президента "товарищем" Камалой.

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