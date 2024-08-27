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Глава Стародубского округа ранен в результате атаки украинских БПЛА по Брянской области

23:46
  • вторник
  • 27 августа 2024

Также ранены пожарный и водитель, сообщил губернатор региона

В результате атаки украинских БПЛА по Брянской области три человека ранены, в том числе глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный. Об этом во вторник, 27 августа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он добавил, что Подольный получил ранения в результате повторной атаки БПЛА, пока оказывал помощь пострадавшим от первой атаки, в результате которой произошло возгорание жилого домовладения.

Сообщается, что все пострадавшие доставлены в районную больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Возгорание полностью ликвидировано. Угрозы распространения огня не допущено.

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