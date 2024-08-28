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Трампу снова предъявлены обвинения по делу о выборах

01:20
  • среда
  • 28 августа 2024

Сам экс-президент Штатов назвал это попыткой вмешаться в грядущие выборы

Спецпрокурор Джек Смит представил новое обвинительное заключение против экс-президента США Дональда Трампа. Это следует из документа, поступившего в электронную базу федерального суда столичного округа Колумбия во вторник, 27 августа.

Смит настаивает на привлечении экс-президента США к ответственности по тем же статьям, что указывались в первоначальном обвинительном заключении. В частности, ему инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года.

Сам Трамп в своей соцсети TruthSocial вскоре прокомментировал повторное обвинение, назвав его "попыткой вмешаться в выборы и отвлечь американский народ от катастроф", которые, по мнению экс-президента, Камала Харрис навлекла на США.

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