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Стало известно возможное место заключения Дурова

03:27
  • среда
  • 28 августа 2024

Он может находиться в тюрьме в пригороде Парижа

Павел Дуров может находиться в заключении в Национальном бюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа. Об этом в среду, 28 августа, сообщает РИА Новости ссылкой на источники в столице Франции.

Как отметил собеседник агентства, на это может указывать то, что расследование дела создателя Telegram поручено этому ведомству.

После того, как 24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже, власти не публиковали информацию о его местонахождении.

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