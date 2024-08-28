Стало известно возможное место заключения Дурова

Он может находиться в тюрьме в пригороде Парижа

Павел Дуров может находиться в заключении в Национальном бюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа. Об этом в среду, 28 августа, сообщает РИА Новости ссылкой на источники в столице Франции.

Как отметил собеседник агентства, на это может указывать то, что расследование дела создателя Telegram поручено этому ведомству.

После того, как 24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже, власти не публиковали информацию о его местонахождении.

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