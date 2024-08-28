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Белгородская экс-чиновница обвиняется в подготовке теракта по заказу с Украины

05:44
  • среда
  • 28 августа 2024

Она и её сообщник передали около полумиллиона рублей кураторам

Экс-сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук обвиняется в подготовке теракта по заказу кураторов с Украины. Об этом в среду, 28 августа, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным агентства, Шинкарук и её сообщник Александр Холодков передавали денежные средства на сумму около 500 тысяч рублей, а также перемещали в тайники взрывчатые вещества.

Им предъявлено обвинение по ряду статей УК РФ. Второй Западный окружной военый суд уже приступил к рассмотрению уголовного дела.

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